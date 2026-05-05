Два эсминца США попали под обстрел Ирана в Ормузском проливе

Корабли избежали повреждений.
Константин Денисов 05-05-2026 11:27
© Фото: US Navy, via Globallookpress.com

Два американских эсминца - USS Truxtun и USS Mason - попали под обстрел иранских катеров, БПЛА и ракет в Ормузском проливе. Об этом сообщает RT.

Иранская армия атаковала корабли, когда они находились со стороны Исламской Республики. При этом уточняется, что корабли избежали повреждений.

США нанесли ответный удар, в ходе которого уничтожили семь иранских катеров. Об этом сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

В ходе ответной атаки американские военные использовали вертолеты Sea Hawk и AH-64 Apache. В Вашингтоне заявили, что действия Ирана препятствуют коммерческому судоходству.

Ранее агентство Tasnim сообщило о гибели пяти человек при атаке США в Ормузском проливе. Американцы обстреляли два грузовых катера, на борту которых также находились пассажиры.

#в стране и мире #сша #Иран #Ормузский пролив #удары
