Bloomberg: судоходство в Ормузском проливе практически прекратилось

Движение судов через Ормузский пролив практически остановилось, пока президент США Дональд Трамп рассматривает последнее мирное предложение Тегерана. Об этом пишет Bloomberg.

Надежды на скорое ослабление двойной блокады со стороны Тегерана и Вашингтона угасли, пишет издание. Трамп выразил сомнения в том, что иранский мирный план его удовлетворит. Кроме того, американский лидер написал, что Иран «еще не заплатил достаточно высокую цену за то, что он сделал с человечеством и миром за последние 47 лет».

По данным системы отслеживания судов, в период с субботнего утра до воскресного дня в Ормузе наблюдалось лишь небольшое движение небольших судов, связанных с Китаем или Ираном. В воскресенье утром из Персидского залива шел только один балкер, связанный с Ираном. В субботу проход в обратную сторону совершили два балкера, топливозаправщик и танкер для перевозки сжиженного газа.

Иран передал США через Пакистан новое мирное предложение, сообщил Axios. В плане из 14 пунктов установлен срок в один месяц для переговоров по мирному договору, который предусматривает открытие Ормузского пролива, снятие морской блокады со стороны США и завершение военных действий в Иране и Ливане.