Трамп назвал неприемлемым новый мирный план Ирана

Ранее Тегеран передал Вашингтону трехэтапный план по завершению конфликта.
Владимир Рубанов 03-05-2026 21:48
© Фото: U_S_CENTCOM, Telegram

Соединенные Штаты отвергли иранский план по поэтапному завершению конфликта. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил израильскому телеканалу Kan News.

«Я изучил новое иранское предложение, и оно для меня неприемлемо», - сказал глава Белого дома.

Тегеран передал Вашингтону трехэтапный план по завершению конфликта, сообщила Al Jazeera. Он предусматривает переход от временного прекращения огня к долгосрочному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

В рамках первого этапа Иран предложил заключить долгосрочный мирный договор и обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив. Тегеран также согласился заморозить процесс обогащения урана на 15 лет, но заявил, что не намерен уничтожать свои ядерные объекты.

Иран представил США документ из 14 пунктов с условиями для завершения конфликта, сообщал Axios. Это предложение рассматривается как ответ на предыдущее, состоявшее из девяти параграфов, выдвинутое Вашингтоном.

Тегеран требует от США гарантий ненападения, вывода американских войск из соседних регионов, снятия морской блокады и разморозки заблокированных активов. Также Иран настаивает на выплате репараций, отмене санкций, прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, и создании нового механизма для регулирования движения через Ормузский пролив.

