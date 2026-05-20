Axios: у Нетаньяху «волосы встали дыбом» во время разговора с Трампом

Между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху произошел трудный и длительный разговор на тему Ирана, сообщает портал Axios.

Один из источников, знакомый с ходом разговора, заявил, что после беседы у Нетаньяху «волосы встали дыбом».

Лидеры разошлись во взглядах на дальнейшие шаги. Нетаньяху выразил большой скепсис в отношении нового рамочного соглашения и выступил за продолжение военного давления на Иран с целью ослабления режима через уничтожение критической инфраструктуры.



В конце февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. Удары нанесли по руководству, ядерным объектам, военной инфраструктуре и силам ВМС Ирана. Тегеран ответил ударами по базам США на Ближнем Востоке и закрыл Ормузский пролив, что нарушило поставки нефти

В начале апреля стороны достигли режима прекращения огня. С тех пор прямых боевых действий между США и Ираном не было, хотя напряженность сохранялась. Трамп неоднократно подчеркивал, что готов возобновить удары в любой момент, если переговоры не дадут результата.

Ранее Трамп объявил, что откладывает запланированный на 19 мая крупный удар по Ирану. Решение приняли после обращений лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые попросили дать время на дипломатию. Трамп заявил, что «серьезные переговоры идут» и выразил надежду, что пауза продлится «немного, а возможно, навсегда». При этом он подчеркнул, что военные остаются в полной готовности к полномасштабной операции.

Это решение позволило продолжить работу над «письмом о намерениях», которое должно формально завершить войну и открыть 30-дневный период переговоров по ядерной программе и Ормузскому проливу. Именно эту инициативу Трамп обсудил с Нетаньяху в напряженном разговоре.