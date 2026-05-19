Трамп допустил удар по Ирану уже в пятницу

Американский президент Дональд Трамп допустил новую атаку США на Иран уже в пятницу 22 мая или в ближайшие дни. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Ну, я имею в виду, я говорю о двух или трех днях, может быть, пятнице, субботе, воскресенье, что-то в этом роде, может быть, в начале следующей недели, ограниченный промежуток времени, потому что мы не можем позволить им получить новое ядерное оружие», - цитирует Трампа 360.ru.

Глава Белого дома подчеркнул, что он был близок к решению о немедленном ударе.

«Я был в часе от принятия решения о том, чтобы начать сегодня», - напомнил он.

Трамп подчеркнул, что отложил запланированную атаку на Иран по просьбе союзников из стран Персидского залива, чтобы дать шанс дипломатическим переговорам.

Глава Белого дома ранее неоднократно устанавливал сроки для Ирана и угрожал возобновлением боевых действий в случае отсутствия прогресса в переговорах.

Вооруженный конфликт между США, Израилем и Ираном начался 28 февраля. Американские и израильские силы нанесли массированные удары по военным, ядерным объектам и расположению руководства Ирана в рамках операции «Эпическая ярость». В первые часы ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников.

Иран ответил ракетными и дроновыми атаками по базам США в регионе, Израилю и объектам в странах Персидского залива. Тегеран закрыл Ормузский пролив, что привело к крупнейшему сбою поставок нефти в современной истории, росту цен и экономическим потерям.

7-8 апреля 2026 года стороны объявили двухнедельное перемирие, которое позже продлили на неопределенный срок. Переговоры при посредничестве Пакистана и других стран продолжаются, но прогресс минимальный. Главные разногласия касаются ядерной программы Ирана, статуса Ормузского пролива и условий полного прекращения огня.