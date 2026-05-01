CNN: большинство баз США на Ближнем Востоке разрушены ударами Ирана

Большинство американских баз на Ближнем Востоке оказались серьезно повреждены в ходе конфликта между США и Израилем с Ираном. Об этом сообщает CNN в собственном расследовании.

Телеканал утверждает, что удары Ирана затронули как минимум 16 объектов США в восьми странах. Эти базы являются ключевыми военными объектами в регионе. Некоторые из них теперь практически непригодны для использования.

Неназванный американский источник сообщил, что Иран использовал передовые технологии для своих атак. По его словам, эти удары были точными и быстрыми, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и технологическом оснащении иранских сил.

CNN также отметил, что основными целями атак стали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry и пункты радиолокационного контроля. Они играли ключевую роль в системе наблюдения США за регионом.

Ранее телеканал NBC сообщал, что ущерб, нанесенный американским военным базам в Персидском заливе, значительно серьезнее, чем официально признают власти. Восстановление этих объектов потребует огромных затрат, оцениваемых в миллиарды долларов.