В Иране подтвердили смерть верховного лидера Хаменеи

В Иране подтвердили гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Об этом сообщили ряд государственных СМИ.

«Великий аятолла Хаменеи, верховный лидер исламской (республики - Прим. ред.) принял мученическую смерть в результате совместного нападения США и Израиля... Он пожертвовал своей жизнью ради возвышения Ирана и ислама», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хаменеи погиб на рабочем месте в своей резиденции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Хаменеи погиб в результате ударов по Ирану. Американский лидер подчеркнул, что операция против исламской республики будет длиться в течение недели или «сколько потребуется».

