Трамп отложил запланированный удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную на 19 мая атаку американских вооруженных сил по Ирану. Такое решение он принял по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

«Я отдал военному министру Питу Хегсету, председателю Комитета начальников штабов ВС США Дэну Кейну и вооруженным силам страны распоряжение не осуществлять запланированную на завтра атаку на Иран», - написал Трамп в своей публикации.

Президент подчеркнул, что военные должны оставаться в полной готовности.

«Но также распорядился, чтобы они были готовы немедленно осуществить полномасштабное нападение на Иран в случае, если устраивающая США сделка не будет достигнута», - добавил Трамп.

По словам американского лидера, лидеры Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ попросили отложить удар, поскольку сейчас проходят серьезные переговоры. Они выразили уверенность в достижении приемлемой сделки, которая, в частности, исключит наличие ядерного оружия у Ирана.

Трамп ранее неоднократно устанавливал сроки для Ирана и угрожал возобновлением боевых действий в случае отсутствия прогресса в переговорах.

Вооруженный конфликт между США, Израилем и Ираном начался 28 февраля 2026 года. Американские и израильские силы нанесли массированные удары по военным, ядерным объектам и расположению руководства Ирана в рамках операции «Эпическая ярость». В первые часы ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников.

Иран ответил ракетными и дроновыми атаками по базам США в регионе, Израилю и объектам в странах Персидского залива. Тегеран закрыл Ормузский пролив, что привело к крупнейшему сбою поставок нефти в современной истории, росту цен и экономическим потерям.

7-8 апреля 2026 стороны объявили двухнедельное перемирие, которое позже продлили на неопределенный срок. Переговоры при посредничестве Пакистана и других стран продолжаются, но прогресс минимальный. Главные разногласия касаются ядерной программы Ирана, статуса Ормузского пролива и условий полного прекращения огня.