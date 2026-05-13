Fars: Иран выдвинул США пять условий для возобновления переговоров

Иран выдвинул США пять предварительных условий для возобновления переговоров. Об этом сообщило агентство Fars, ссылаясь на источник.

Известно, что условия включают прекращение военных действий на всех фронтах, особенно в Ливане. Кроме того, отмену антииранских санкций и освобождение заблокированных иранских активов.

Ко всему этому, возмещение ущерба, причиненного войной. Также признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. Он объяснил, что такая реакция Тегерана ему не нравится.

По словам министра энергетики США Крис Райта, Вашингтон считает, что вопрос иранской ядерной программы не может решиться мирным путем. Он также отметил, что военные цели, которые поставили Штаты, достигнуты примерно за пять недель.