Tasnim: Иран окончательно отказался от переговоров с США

Причинами отказа стало нарушения режима прекращения огня и чрезмерные требования с американской стороны.
Андрей Юдин 22-04-2026 00:08
© Фото: Jochen Eckel, picture alliance, Global Look Press

Тегеран окончательно отказался участвовать в переговорах с США в среду. Об этом сообщило Tasnim.

Ссылаясь на свои источники, агентство отметило, что Исламская республика решила прекратить переговоры из-за нарушений режима прекращения огня. Кроме того, во время первого раунда Вашингтон начал выдвигать чрезмерные требования.

Эти условия американская сторона не изменила, и никакого прогресса в переговорном процессе за последние несколько дней достигнуто не было.

«По этой причине Иран сегодня наконец заявил, что в таких условиях Тегеран считает участие в переговорах (в Пакистане) «пустой тратой времени», поскольку США препятствуют достижению любого надлежащего соглашения», - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад отложен на неопределенный срок. Такое решение было принято из-за отсутствия ответа со стороны Тегерана на их переговорные позиции.

Спикер парламента Исламской республики Мохаммад Багер Галибаф заявлял, что иранская сторона не приемлет диалог, который ведется в атмосфере угроз. По его словам, президент США Дональд Трамп хочет превратить переговоры в подписание капитуляции.

