В полночь по Москве завершилось объявленное Путиным пасхальное перемирие

В полночь по московскому времени завершилось пасхальное перемирие, которое объявил президент России Владимир Путин. Оно действовало с 16:00 мск 11 апреля и до конца дня 12 апреля.

О пасхальном перемирии стало известно 9 апреля. На период его действия министру обороны России Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову были отданы указы остановить боевые действия на всех направлениях, а войскам - быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что перемирие носит исключительно гуманитарный характер. С его слов, Киев также был согласен на временное прекращение боевых действий на период празднования Пасхи.

По данным Минобороны России, ВС РФ зафиксировали 1971 нарушение перемирия украинскими боевиками. Сообщалось, что ВСУ нарушили режим временного прекращения огня ударом БПЛА по Новой Каховке в Херсонской области, где в результате атаки пострадал один человек.