ВСУ нарушили пасхальное перемирие ударом по Новой Каховке

В результате инцидента пострадал один человек.
Константин Денисов 11-04-2026 19:47
© Фото: Juan Moreno, Keystone Press Agency, Globallookpress

ВСУ нарушили пасхальное перемирие ударом БПЛА по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщил врио главы одноименного городского округа город Владимир Оганесов.

«Сегодня в городском округе город Новая Каховка наблюдается повышенная активность БПЛА. Пострадал один человек», - написал Оганесов в своем канале в МАХ.

По его информации, в результате атаки повреждены три автомобиля и один дом. Кроме того, еще три дрона ВСУ были обнаружены неразорвавшимися.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16.00 11 апреля до конца дня 12-го числа. В соответствии с приказом ВС РФ остановили боевые действия на всей территории СВО. Украинская сторона поддержала инициативу.

#бпла #ВСУ #Херсонская область #Новая Каховска #пасхальное перемирие
