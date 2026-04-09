Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

«Решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

На этот период министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герсимову отданы указания остановить боевые действия на всех направлениях. Войскам - быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

В Кремле исходят из того, что украинская сторона последует примеру России. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сам заводило речь о пасхальном перемирии, на что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что Киев отчаянно нуждается в паузе на фронте.