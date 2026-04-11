Начало действовать объявленное Путиным пасхальное перемирие

Оно продлится до конца воскресенья.
Дима Иванов 11-04-2026 16:00
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу 11 апреля в 16:00 по московскому времени. С этого момента со стороны ВС РФ будут прекращены боевые действия на всей территории СВО.

Режим прекращения огня действует до вечера 12 апреля. Соответствующие указания получили министр обороны и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Российским войскам поручено остановить боевые действия, но сохранять готовность пресекать любые агрессивные действия и провокации со стороны противника.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина будет соблюдать пасхальное перемирие зеркально.

#Пасха #Украина #Владимир Путин #пасхальное перемирие
