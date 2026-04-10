Песков: пасхальное перемирие носит гуманитарный характер

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие носит исключительно гуманитарный характер. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Оно носит гуманитарный характер... Это святой праздник для нашей страны, также и для Украины, для украинцев, для украинского народа», - подчеркнул он в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в Кремле осведомлены о согласии главы киевского режима Владимира Зеленского на перемирие.

Напомним, 9 апреля российский лидер объявил пасхальное перемирие с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля. На этот период министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову отданы указания остановить боевые действия на всех направлениях. Войскам - быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.