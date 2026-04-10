Песков: пасхальное перемирие носит гуманитарный характер

Песков отметил, что в Кремле видели согласие Зеленского на перемирие.
Глеб Владовский 10-04-2026 13:21
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие носит исключительно гуманитарный характер. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Оно носит гуманитарный характер... Это святой праздник для нашей страны, также и для Украины, для украинцев, для украинского народа», - подчеркнул он в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в Кремле осведомлены о согласии главы киевского режима Владимира Зеленского на перемирие.

Напомним, 9 апреля российский лидер объявил пасхальное перемирие с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля. На этот период министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову отданы указания остановить боевые действия на всех направлениях. Войскам - быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
