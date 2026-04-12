ВС РФ зафиксировали 1 971 нарушение пасхального перемирия со стороны ВСУ

ВС РФ зафиксировали 1971 нарушение режима перемирия украинскими боевиками. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего в период с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что боевики, в том числе, в ночное время трижды атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Гай и Отрадное в Днепропетровской области. Кроме того, сорваны четыре попытки выдвижения сил противника к позициям ВС РФ в Сумской области и Донецкой Народной Республики.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16.00 11 апреля до конца дня 12-го числа. В соответствии с приказом ВС РФ остановили боевые действия на всей территории СВО. Украинская сторона поддержала инициативу.

