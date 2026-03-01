Дмитриев сравнил Каллас и фон дер Ляйен с миньонами

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев пошутил, что русофобам из ЕС придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений.

В своей публикации в соцсети X он выложил анимированную картинку с персонажами мультфильма «Гадкий Я» с жалостливыми и просительными выражениями на лицах. Их Дмитриев представил как высших чиновников ЕС. Речь идет о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе евродипломатии Кайе Каллас.

«Слитое в сеть видео: Урсула, Кайя и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях», - написал Дмитриев.

Накануне зампредседателя правительства РФ Александр Новак сообщил, что цены в Европе на газ выросли почти на 70% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, ситуация ухудшилась из-за ограничения поставок газа из России, которые ввел Евросоюз.

До этого Спецпредставитель президента России заявил, что обсуждает с Вашингтоном возможное ослабление санкций США в отношении российской нефти. Об этом он написал на своей странице на фоне последнего заявления главы американского Минфина Скотта Бессента.

Бессент сказал, что США могут ослабить санкции в отношении российской нефти. Заявление было сделано на фоне выдачи 30-дневной лицензии для Индии, которая позволяет индийским нефтеперерабатывающим заводам приобретать российскую нефть. Бессент считает, что эта краткосрочная мера не принесет финансовой выгоды России, так как она разрешает только сделки с нефтью, которая уже находится в танкерах в море.

В тот же день индийское издание Business Standard написало, что НПЗ страны могут нарастить поставки российской нефти до двух миллионов баррелей в сутки. Увеличение закупок нефти из РФ поможет Индии быстро решить проблемы с поставками энергоносителей из стран Ближнего Востока, которые возникли из-за военного конфликта Ирана с Израилем и США.