МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дмитриев сравнил Каллас и фон дер Ляйен с миньонами

Еще одного персонажа мультфильма «Гадкий Я» глава РФПИ представил как «типичного русофобного бюрократа из ЕС».
Сергей Дьячкин 07-03-2026 13:13
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев пошутил, что русофобам из ЕС придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений.

В своей публикации в соцсети X он выложил анимированную картинку с персонажами мультфильма «Гадкий Я» с жалостливыми и просительными выражениями на лицах. Их Дмитриев представил как высших чиновников ЕС. Речь идет о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе евродипломатии Кайе Каллас.

«Слитое в сеть видео: Урсула, Кайя и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях», - написал Дмитриев.

Накануне зампредседателя правительства РФ Александр Новак сообщил, что цены в Европе на газ выросли почти на 70% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, ситуация ухудшилась из-за ограничения поставок газа из России, которые ввел Евросоюз.

До этого Спецпредставитель президента России заявил, что обсуждает с Вашингтоном возможное ослабление санкций США в отношении российской нефти. Об этом он написал на своей странице на фоне последнего заявления главы американского Минфина Скотта Бессента.

Бессент сказал, что США могут ослабить санкции в отношении российской нефти. Заявление было сделано на фоне выдачи 30-дневной лицензии для Индии, которая позволяет индийским нефтеперерабатывающим заводам приобретать российскую нефть. Бессент считает, что эта краткосрочная мера не принесет финансовой выгоды России, так как она разрешает только сделки с нефтью, которая уже находится в танкерах в море.

В тот же день индийское издание Business Standard написало, что НПЗ страны могут нарастить поставки российской нефти до двух миллионов баррелей в сутки. Увеличение закупок нефти из РФ поможет Индии быстро решить проблемы с поставками энергоносителей из стран Ближнего Востока, которые возникли из-за военного конфликта Ирана с Израилем и США.

#Русофобия #нефть #газ #Урсула фон дер Ляйен #Мультфильм #РФПИ #Кирилл Дмитриев #миньон #Кайя Каллас
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 