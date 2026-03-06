МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бессент заявил, что США одобрили Индии закупку нефти РФ с танкеров в море

Это разрешение позволит увеличить предложение на мировом энергетическом рынке в условиях американо-израильской военной кампании против Ирана.
Дарья Ситникова 06-03-2026 04:23
© Фото: treasury.gov

США выдали разрешение Индии закупать уже находящуюся в морских танкерах российскую нефть. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

«Чтобы нефть продолжала поступать на мировой рынок, министерство финансов выдало временную 30-дневную лицензию, которая позволяет индийским нефтеперерабатывающим заводам приобретать российскую нефть», - сказал он.

Уточняется, что это позволит увеличить предложение на мировом энергетическом рынке в условиях американо-израильской военной кампании против Ирана. Разрешение выдано на 30 дней.

Со слов Бессента, эта краткосрочная мера не принесет финансовой выгоды России, так как она разрешает только сделки с нефтью, которая уже находится в танкерах в море. Кроме того, США ожидают от Индии увеличения импорта американской нефти.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Индия якобы согласилась прекратить закупки российской нефти после разговора с индийским премьер-министром Нарендре Моди. Они также договорились о снижении взаимных тарифов и увеличении закупок индийской стороной американской энергетики, технологий, сельхозпродукции и угля.

Однако Моди не дал никаких комментариев по поводу заявлений президента США об отказе Нью-Дели от закупок российской нефти. Он подтвердил, что Вашингтон снизит пошлины на импорт индийских товаров, и выразил благодарность американскому лидеру за это решение.

#Россия #Индия #сша #нефть #закупка #разрешение #бессент
