МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дмитриев: РФ ведет переговоры с США по смягчению санкций в отношении нефти

Ранее глава Минфина США заявлял о возможном смягчении санкций в отношении российской нефти из-за кризиса на мировом рынке.
Виктория Бокий 07-03-2026 04:22
© Фото: Сергей Булкин, РИА Новости

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждает с Вашингтоном возможное ослабление санкций США в отношении российской нефти. Об этом он написал на своей странице в соцсети X на фоне последнего заявления главы Минфина США Скотта Бессента.

«Обсуждаем это с США, так как западные санкции доказали, что они наносят ущерб мировой экономике», - говорится в сообщении.

Ранее Бессент заявил о возможном смягчении санкций в отношении российской нефти. Такое решение связано с дефицитом нефти на мировом рынке.

До этого Соединенные Штаты выдали Индии 30-дневную лицензию, которая позволяет нефтеперерабатывающим заводам приобретать российскую нефть. Глава американского министерства финансов считает, что эта мера не принесет финансовой выгоды России, так как она разрешает только сделки с нефтью, которая уже находится в танкерах в море.

#Россия #в стране и мире #сша #нефть #санкции #Кирилл Дмитриев #глава рфпи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 