Дмитриев: РФ ведет переговоры с США по смягчению санкций в отношении нефти

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждает с Вашингтоном возможное ослабление санкций США в отношении российской нефти. Об этом он написал на своей странице в соцсети X на фоне последнего заявления главы Минфина США Скотта Бессента.

«Обсуждаем это с США, так как западные санкции доказали, что они наносят ущерб мировой экономике», - говорится в сообщении.

Ранее Бессент заявил о возможном смягчении санкций в отношении российской нефти. Такое решение связано с дефицитом нефти на мировом рынке.

До этого Соединенные Штаты выдали Индии 30-дневную лицензию, которая позволяет нефтеперерабатывающим заводам приобретать российскую нефть. Глава американского министерства финансов считает, что эта мера не принесет финансовой выгоды России, так как она разрешает только сделки с нефтью, которая уже находится в танкерах в море.