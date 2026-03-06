Новак: цены на газ в Европе выросли на 70%, а в АТР почти вдвое

Россия переориентирует часть объемов сжиженного природного газа и нефти на рынки дружественных стран в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак. Ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на мировые энергетические рынки сегодня обсудили в аналитическом центре кабмина.

«Сегодня на мировом рынке складывается серьезный дефицит. Цены в Европе выросли на 70%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе - почти в два раза. Поскольку отказ от российского газа предусмотрен с 1 января следующего года, учитывая долгосрочный спрос на газ в целом, наши компании рассматривают возможность не дожидаться очередных ограничений и заключать долгосрочные контракты с другими странами. Это Индия, Таиланд, Филиппины и Китай», - сказал Новак.

О переориентации российского нефтегазового сектора на рынки дружественных стран президент Владимир Путин говорил накануне. Глава государства поручил правительству проработать этот вопрос прямо сейчас. По мнению Путина, для России более выгодно сосредоточиться на растущих рынках других стран и закрепиться на них, чем ждать окончательного запрета на поставки нефти и СПГ в Европу.

Владимир Путин подчеркнул, что Москва была и остается надежным поставщиком энергоресурсов и планирует работать в том же режиме, но только с теми, кто сам проявляет заинтересованность в сотрудничестве и является надежным контрагентом. В пример наш президент привел Венгрию и Словакию. Происходящее на европейских рынках глава государства назвал следствием ошибочной политики Брюсселя в сфере энергетики.