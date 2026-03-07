Бессент: США могут смягчить санкции в отношении российской нефти

США могут ослабить санкции в отношении российской нефти. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Bussiness.

Сообщается, что Соединенные Штаты дали Индии разрешение на прием российской нефти. Со слов Бессента, связано это с дефицитом нефти на мировом рынке.

«Из-за временного дефицита нефти на мировом рынке мы разрешили им (Индии. – Прим. ред.) принимать российскую нефть. Мы также можем отменить санкции на поставки другой российской нефти», — поделился он.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США выдало 30-дневную лицензию, которая позволяет индийским нефтеперерабатывающим заводам приобретать российскую нефть. Бессент считает, что эта краткосрочная мера не принесет финансовой выгоды России, так как она разрешает только сделки с нефтью, которая уже находится в танкерах в море.

В тот же день издание Business Standard заявляло, что индийские НПЗ могут нарастить поставки российской нефти до двух миллионов баррелей в сутки. Увеличение закупок российской нефти поможет Индии быстро решить проблемы с поставками энергоносителей из стран Ближнего Востока, которые возникли из-за военного конфликта Ирана с Израилем и США.