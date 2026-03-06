Business Standard: Индия может увеличить поставки российской нефти

Индийские НПЗ могут нарастить поставки российской нефти до двух миллионов баррелей в сутки. Об этом заявило индийское издание Business Standard.

Два миллиона баррелей в сутки - это рекордный уровень середины 2024 года, после решения Минфина США предоставить Индии временную 30-дневную лицензию на импорт углеводородов из России. По данным источников издания, индийские государственные нефтеперерабатывающие компании, не закупавшие российские углеводороды с декабря, уже приобрели у России 10 миллионов баррелей нефти. Они возобновили ее доставку на свои НПЗ.

Индия в течение недели ожидает поставку 15 миллионов баррелей российской нефти на борту танкеров, находящихся сейчас в Аравийском море, и еще семь миллионов баррелей - на судах в районе Сингапура. Увеличение закупок российской нефти поможет Индии быстро решить проблемы с поставками энергоносителей из стран Ближнего Востока, которые возникли из-за военного конфликта Ирана с Израилем и США, отметили собеседники издания.

С комментарием по поводу взаимодействия России с Индией выступил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В том числе он высказался и о закупках нефти.

«Нет, разумеется, никакие количественные данные мы не собираемся приводить по понятным причинам. Слишком много недоброжелателей», - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что взаимодействие с индийской стороной продолжается, в том числе в области энергетики и торговли энергоресурсами. Песков сказал, что Индия и Китай - это страны, которые руководствуются своими национальными интересами. То же самое, как подчеркнул он, делает и Россия.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что США выдали разрешение Индии закупать уже находящуюся в морских танкерах российскую нефть. Уточняется, что это позволит увеличить предложение на мировом энергетическом рынке в условиях американо-израильской военной кампании против Ирана. Разрешение выдано на 30 дней.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Индия якобы согласилась прекратить закупки российской нефти после разговора с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Они также договорились о снижении взаимных тарифов и увеличении закупок индийской стороной американской энергетики, технологий, сельхозпродукции и угля.

Однако Моди не дал никаких комментариев по поводу заявлений президента США об отказе Нью-Дели от закупок российской нефти. Он подтвердил, что Вашингтон снизит пошлины на импорт индийских товаров, и выразил благодарность американскому лидеру за это решение.