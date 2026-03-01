Язык мой - враг мой: как угрозы Зеленского Орбану настроили ЕС против Киева

В Еврокомиссии призвали Киев сбавить тон после угроз Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский перешел все красные линии. Тем временем, в Будапеште заявили о раскрытии крупной коррупционной схемы, в которой замешан бывший генерал СБУ.

Спецназ ТЕК - группа венгерского антитеррора остановила два бронированных микроавтобуса. Семерых украинских инкассаторов уложили лицом в землю. Среди арестованных бывший генерал СБУ Геннадий Кузнецов. Конвой двигался из Австрии на Украину. В машинах перевозили $40 миллионов, €35 миллионов и 9 килограммов золота. В национальной налоговой службе Венгрии заявили, что идет расследование дела об отмывании денег.

«Вопросы возникают главным образом потому, что эти деньги перевозят люди, имеющие явные связи с украинскими спецслужбами. Мы требуем объяснения, почему украинцы перевозили такую большую сумму наличных денег через Венгрию? Для чего они используют эти деньги и чьи они?», - сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

МИД Украины тут же отреагировал, рекомендовав своим гражданам воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью гарантировать их безопасность. Зеленский расхлебывает последствия своего неудачного шантажа. После остановки Украиной транзита нефти по южной ветке трубопровода «Дружба», Будапешт заявил, что не поддастся на провокации главы киевского режима. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил не только лишить Украину денег и возможности вступления в ЕС, но и остановить все важные для Киева поставки через венгерскую территорию.

«Мы прекратили поставки бензина на Украину, не будет и дизельного топлива, но продолжаем поставлять электроэнергию. Также прекратим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не возобновит работу нефтепровода», - пообещал Орбан.

Из-за позиции Киева Венгрия заблокировала 20 пакет антироссийских санкций и приостановила выделение Украине кредита в €90 млрд. На этом фоне Зеленский не сдержался и перед камерами, как бандит из 90-х, пригрозил Орбану физической расправой.

«Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд и у украинских воинов будет оружие. Иначе - дадим адрес этого человека нашим вооруженным силам и пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», - пригрозил Зеленский.

Сегодня Еврокомиссия назвала «неприемлемыми» угрозы Зеленского в адрес Орбана. Слова главаря киевской хунты возмутили и премьера Словакии Роберта Фицо.

«Угрозы Орбану - это грубое вымогательство. Официально прошу всех высоких представителей Европейского союза и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйн дистанцироваться от этих безобразных шантажистских заявлений Владимира Зеленского. Он перешел все красные линии», - заверил Фицо.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков иронично отреагировал на угрозы Зеленского сказав, что «пора применять пятую статью НАТО». Об этом же намекнул в своем интервью и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«В Европе сложилась совершенно новая ситуация: президент одной европейской страны угрожает убийством премьер-министру государства - члена НАТО и ЕС», - поразился Сийярто.

После угроз Зеленского в адрес Орбана в венгерском обществе наступило единение. Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал ЕС разорвать отношения с Украиной, пока Зеленский не извинится перед венгерским премьером.

«Ни один иностранный глава государства не смеет угрожать ни одному венгерскому гражданину. Энергоснабжение Венгрии - это национальный вопрос, который стоит выше партийной политики и предвыборных кампаний», - заявил Мадьяр.

Венгрия и Словакия остаются основными получателями российской нефти по нефтепроводу «Дружба». На фоне всего происходящего в Еврокомиссии уже решают вопрос о ремонте якобы поврежденного участка, из-за которого Украина и остановила транзит энергоресурсов в Европу. Деньги на это возьмут из средств, выделяемых на поддержку Киева.