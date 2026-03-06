Орбан пригрозил Украине прекращением транзита грузов из-за «Дружбы»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт прекратит транзит важных для Украины товаров через свою территорию, пока Киев не возобновит прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, текст приводит Magyar Nemzet.

Премьер напомнил, что Венгрия остановила поставки бензина и дизельного топлива на Украину, но электроэнергию Киеву отключать не будет. Орбан выразил недовольство угрозой со стороны Владимира Зеленского накануне. Тот заявил, что передаст украинским военным адрес того, кто блокирует кредит Киеву от ЕС. Орбан назвал действия Киева «государственным бандитизмом».

Премьер заявил, что у Киева есть свои условия к Будапешту, которые там не выполняют и не будут выполнять. Венгрия не собирается прекращать поставки российских энергоресурсов, финансировать войны других стран и допускать их в Европейский союз, подчеркнул он.

Ранее Украина заявила о задержании Венгрией семерых инкассаторов, которые перевозили деньги и ценности между банками через Австрию. Связи с ними нет, а их машины находятся «вблизи одной из силовых структур» в Будапеште. МИД Украины направил Венгрии ноту с требованием немедленно освободить украинцев и обратился к ЕС с призывом дать правовую оценку действиям Будапешта.

Орбан 5 марта заявил, что Венгрия готова «прорвать силой» украинскую нефтяную блокаду. Он выразил готовность использовать финансовые и политические инструменты для возобновления поставок.

Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» был остановлен 27 января. Власти Венгрии и Словакии возложили ответственность за остановку импорта на украинскую сторону, которая неоднократно переносила сроки возобновления прокачки.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 4 марта сообщил, что Будапешт получил от Москвы гарантии поставок нефти и газа по неизменным ценам. Это произошло после его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Кремль назвал позицию Украины по «Дружбе» шантажом.