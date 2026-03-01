Венгрия требует от Украины объяснений в связи с перевозкой украинскими гражданами по венгерской территории крупной суммы денег. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Глава МИД подтвердил, что правоохранители задержали бронированные автомобили для перевозки ценностей украинского «Ощадбанка». Начато расследование в отношении граждан Украины по подозрению в отмывании денег.

«Справедливо возникает вопрос: не идет ли речь о деньгах украинской военной мафии?» - приводит слова Сийярто 360.ru.

Он добавил, что Венгрия требует немедленных ответов и объяснений от украинской стороны. Глава МИД сообщил, что Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии расследует сейчас «шокирующее преступление». За последние месяцы украинцы перевезли по территории Венгрии огромное количество наличных денег и золота. Он добавил, что с января через Венгрию было перевезено в общей сложности 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными, а также 146 килограммов золотых слитков.

Сийярто подчеркнул, что это огромная сумма наличных, и возникает вопрос, зачем украинцам нужно было перевозить ее. Если это транзакция между банками, то почему банки не проводят расчеты между собой путем перевода. По словам главы МИД, немало вопросов возникает и потому, что перевозки денег сопровождают люди, имеющие явные связи с украинскими спецслужбами.

«Мы требуем объяснений, почему украинцы перевозили такое большое количество наличных денег через Венгрию в последние месяцы. На что идут эти деньги, чьи это деньги?» - спрашивает Сийярто.

Ранее сообщалось, что Украина обвинила власти Венгрии в захвате в заложники семерых своих граждан. Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что это произошло в Будапеште. По его словам, причины их задержания неизвестны, как и их состояние. Были задержаны семеро сотрудников «Ощадбанка», которые ехали на двух автомобилях через Австрию на Украину, утверждает Сибига. Они перевозили наличные для регулярного обслуживания банков. Глава МИД подчеркнул, что Венгрия не только взяла заложников, но и похитила деньги.

В конце января Венгрия прекратила получать российскую нефть по «Дружбе». Киев объяснил это повреждением трубопровода и ремонтными работами. В Будапеште уверены в политическом характере прекращения поставок. В ответ Венгрия заблокировала выдачу европейского кредита киевскому режиму. Кремль считает позицию Украины по «Дружбе» шантажом.