Песков пошутил о пятой статье НАТО после угроз Зеленского Орбану

Владимир Рубанов 06-03-2026 13:05
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с иронией прокомментировал угрозы со стороны Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Представитель Кремля заявил, что пора применять пятую статью НАТО. Его комментарий приводят «Вести».

Пятая статья Устава НАТО предусматривает коллективную защиту. Нападение на одну из стран-участниц альянса на европейском или североамериканском континентах рассматривается как агрессия против всего альянса.

Накануне Зеленский заявил, что «один человек» блокирует выделение кредита Евросоюзом Украине в размере €90 млрд. Он пригрозил, что имя этого человека передадут украинским вооруженным силам. Глава киевского режима предположил, что они ему позвонят и пообщаются с ним «на своем языке».

В феврале Венгрия наложила вето на выделение кредита. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна продолжит препятствовать выделению денег, пока Украина не возобновит работу нефтепровода «Дружба». Между Зеленским и Орбаном уже давно существует конфликт, и они часто обмениваются резкими заявлениями.

Орбан подчеркнул, что Венгрия не пойдет на уступки Украине из-за блокады нефтепровода и будет добиваться своего «силой». Он отметил, что у Будапешта нет военной мощи, но есть «политические и финансовые ресурсы» для давления на Украину с целью возобновления работы трубопровода. Кроме того, премьер пригрозил остановить транзит важных для Киева грузов.

В конце января Венгрия прекратила получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». В Киеве объясняют это повреждением трубопровода и ремонтными работами. Однако в Будапеште уверены, что Украина прекратила поставки по политическим причинам. Кремль считает позицию Киева по вопросу нефтепровода «Дружба» шантажом.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Кремль #Владимир Зеленский #Венгрия #Виктор Орбан #Дмитрий Песков
