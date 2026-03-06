Киев заявил о «захвате в заложники» Венгрией семерых граждан Украины

Украина обвинила власти Венгрии в захвате в заложники семерых своих граждан. Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что это произошло в Будапеште. По его словам, причины их задержания неизвестны, как и их состояние. Отсутствует возможность связаться с ними, написал министр в соцсети Х.

Задержаны семеро сотрудников «Ощадбанка», которые ехали на двух автомобилях через Австрию на Украину, утверждает Сибига. Они перевозили наличные для регулярного обслуживания банков. Глава МИД подчеркнул, что Венгрия не только взяла заложников, но и похитила деньги.

Представитель Киева назвал действия Будапешта «силой преступной группировки». По мнению Сибиги, это «государственный терроризм и рэкет».

Украина направила Венгрии ноту с требованием освободить граждан. Кроме того, власти в Киеве обратились к ЕС с просьбой дать правовую оценку действиям Венгрии.

«Ощадбанк» сообщил, что инцидент произошел 5 марта. Задержаны были инкассаторы и инкассаторские автомобили, которые перевозили иностранную валюту и банковские металлы между «Райффайзенбанком Австрия» и «Ощадбанком Украина». По данным финучреждения, машины находятся в центре Будапешта рядом с одной из силовых структур. Посольство Украины и МИД подтвердили это, но местонахождение самих инкассаторов остается неизвестным.

Банк заявил, что перевозимые средства и ценности соответствовали международным соглашениям и таможенным процедурам. В автомобилях находилось $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. «Ощадбанк» требует немедленного освобождения сотрудников, возвращения их на Украину и возвращения имущества.

Накануне Орбан заявил, что Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной из-за блокады нефтепровода «Дружба» и готова применить силу. Он отметил, что у Будапешта есть политические и финансовые ресурсы для давления на Киев.

В конце января Венгрия прекратила получать российскую нефть по «Дружбе». Киев объяснил это повреждением трубопровода и ремонтными работами. В Будапеште уверены в политическом характере прекращения поставок. В ответ Венгрия заблокировала выдачу европейского кредита Киеву. Кремль считает позицию Украины по «Дружбе» шантажом.