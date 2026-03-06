В Венгрии показали задержание украинских инкассаторов с 9 кг золота

Правительство Венгрии показало фото и видео с изъятыми деньгами и драгоценностями из украинских инкассаторских машин. Кроме того, полицейский спецназ распространил кадры задержания сотрудников украинского «Ощадбанка».

Всего за перевозку крупной суммы денег и золота из Австрии на Украину задержали семь человек. В их числе - бывший генерал спецслужбы. В двух бронированных машинах нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Налогово-таможенное управление начало уголовное расследование по подозрению в отмывании денежных средств.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия захватила семерых сотрудников украинского банка. По его данным, они выполняли регулярный рейс и перевозили средства и ценности для государственных банков.

Будапешт запросил у Украины разъяснения в связи с тем, что украинские граждане перевозят через ее территорию значительные суммы наличных средств. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия ожидает немедленных ответов от украинской стороны.

Глава МИД отметил, что за последние месяцы украинские граждане перевезли через Венгрию большое количество наличных денег и золота. По его словам, эта сумма достигает в общей сложности 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными, а также 146 килограммов золота в слитках.