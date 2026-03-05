Россия и Украина 5 и 6 марта обменяют по 500 пленных

Россия и Украина 5 и 6 марта проведут обмен 500 на 500 пленных. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

Он добавил, что обмен состоится по договоренностям, которых стороны достигли во время переговоров в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавлял Мединский. Переговорные группы общались напрямую и с американскими представителями.

Министерство обороны России 5 марта объявило о возвращении 200 российских военнослужащих с территорий, контролируемых Украиной. Взамен, как сообщили в военном ведомстве, были переданы 200 украинских военнопленных.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им предоставляют необходимую психологическую и медицинскую поддержку. Потом их перевезут в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

В процессе возвращения бойцов из плена важную роль сыграли посреднические усилия и гуманитарная помощь со стороны Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов.