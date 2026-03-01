Бойцы ВС РФ рассказали о своих эмоциях после освобождения из плена

Освобожденные из украинского плена военнослужащие ВС РФ поделились своими эмоциями от возвращения на родину. Каждого из них ждут семьи, которые верили и знали, что бойцы обязательно вернутся.

«До сих пор не верю в это. Очень долго ждал. Хочу сказать всем, кто это организовал, большое спасибо. Спасибо мои родственникам, семье, детям, близким за то, что они верили в меня и ждали. Эмоции переполняют », - поделился военнослужащий ВС РФ Андрей.

Военнослужащий Евгений рассказал, что он гордится своей страной – великой Россией. Он также добавил, что очень рад возвращению.

«Ждут мои сыновья, дочь. Гордость за свою страну – великую Россию. Многонациональную, великую державу. Я рад, что за меня болели, меня ждали, и я рад, что я попал в этот обмен. Слава России! Слава нам!» - сказал Евгений.

Еще один военнослужащий Мурагали Саидов отметил, что его переполняют счастье и радость от возвращения на родную землю. В России его ждут жена, дети и все родственники.

«Счастье, радость, потому что на родной земле. Дети, жена, все родственники ждут. Доволен, очень доволен. Слава России!», - рассказал боец.

Напомним, несколько часов назад самолет с вернувшимися в рамках обмена с Украиной военнопленными приземлился в Подмосковье. В Россию вернулись 200 наших военнослужащих. Такое же количество украинцев были переданы Киеву.

До этого помощник президента России Владимир Мединский анонсировал обмен 500 на 500 пленных. Договоренности об этом были достигнуты в Женеве в ходе переговоров 17-18 февраля.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.