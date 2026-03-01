Хабенского назначили и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Константина Хабенского назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Он продолжит возглавлять Московский художественный театр имени А.П. Чехова. Эту должность он занимает с 2021 года.

Константин Хабенский - актер и режиссер, народный артист России. В 1996 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, где учился на курсе Вениамина Фильштинского.

Ранее от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ освободили Константина Богомолова. В соцсетях он сообщил, что лично попросил об этом главу Министерства культуры Ольгу Любимову. Точную причину режиссер не раскрывал.

Назначение заслуженного деятеля искусств РФ произошло 23 января 2026 года. Он возглавил Школу-студию после смерти предыдущего руководителя, Игоря Золотовицкого.

Решение вызвало критику среди части выпускников и студентов Школы-студии МХАТ, которые направили открытое письмо в Минкульт с просьбой пересмотреть кандидатуру. В ответ на это Богомолов отметил, что рассуждения о «своих» и «чужих» - наивные и глупые. По словам режиссера, он встретился с некоторыми педагогами и сотрудниками Школы-студии МХАТ и «не почувствовал ни капли негатива».

Также в Минкульте сообщили, что Сергей Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени Горького. С 2014 года он является худруком Московского Губернского театра, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе. Имеет звание заслуженного артиста РФ.