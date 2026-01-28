МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Стали сектой: Богомолов ответил критикам его назначения в Школу-студию МХАТ

Режиссера обвинили в нарушении преемственности.
Дима Иванов 28-01-2026 06:48
© Фото: Артем Пряхин, РИА Новости

Константин Богомолов ответил на критику своего назначения исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Он назвал абсурдными претензии выпускников в нарушении преемственности.

Критика назначения возникла после открытого письма выпускников и учащихся Школы-студии МХАТ министру культуры Ольге Любимовой. В нем указывалось, что Богомолов не является «коренным мхатовцем», то есть не воспитан в стенах школы и не наследует ее традиции.

Выпускники, среди которых Марьяна Спивак, Юлия Меньшова, Антон Шагин, Марк Богатырев, утверждают, что решение о назначении Богомолова категорически нарушает принцип преемственности, по которому предыдущие ректоры - Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский, Игорь Золотовицкий - возглавляли школу.

Режиссер в свою очередь подчеркнул, что Школа-студия МХАТ представляет великую традицию и является достоянием русской культуры, поскольку вся театральная школа выросла из Станиславского.

«Мой мастер Андрей Александрович Гончаров, у которого я учился в ГИТИСе, напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал нас в методе русского психологического театра», - сказал Богомолов в интервью «Известиям».

Режиссер раскритиковал разделение на «своих» и «чужих» - это, по его словам, превращает Школу-студию МХАТ в закрытую секту, куда якобы нельзя входить посторонним.

«Это абсурд», - сказал Константин Богомолов.

Новый ректор также прокомментировал совмещение должностей худрука Театра на Малой Бронной и и.о. ректора Школы-студии МХАТ.

«Я привык много работать, у меня есть энергия, и я готов ее тратить», - заявил Богомолов.

Он отметил, что согласился на должность из профессиональной ответственности, поскольку напрямую работает с представителями театральных профессий и заинтересован в том, чтобы в эту сферу приходили хорошо подготовленные специалисты.

Константина Богомолова назначили и.о. ректора Школы-студии МХАТ после смерти заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого, который возглавлял школу более 10 лет.

#в стране и мире #школа-студия МХАТ #ольга любимова #мхат #Минкульт РФ #игорь золотовицкий #Константин Богомолов
