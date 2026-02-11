МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Богомолов попросил отставки, не доработав месяц во главе Школы-студии МХАТ

Его кандидатуру критиковали выпускники.
Дима Иванов 11-02-2026 09:33
© Фото: Артем Пряхин, РИА Новости

Константин Богомолов попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Об этом режиссер сообщил в социальных сетях.

«От сердца желаю Школе, ее нынешнему и будущему руководству успехов и процветания», - написал режиссер.

Назначение Богомолова и.о. ректора произошло 23 января 2026 года, он возглавил школу после смерти предыдущего руководителя, Игоря Золотовицкого.

Решение вызвало критику среди части выпускников и студентов Школы-студии МХАТ, которые направили открытое письмо в Минкульт с просьбой пересмотреть кандидатуру.

Богомолов ответил на критику, назвав абсурдными претензии выпускников. В открытом письме указывалось, что Богомолов не является «коренным мхатовцем», то есть не воспитан в стенах школы и не наследует ее традиции.

Режиссер раскритиковал разделение на «своих» и «чужих» - это, по его словам, превращает Школу-студию МХАТ в закрытую секту, куда якобы нельзя входить посторонним.

#в стране и мире #школа-студия МХАТ #ольга любимова #Минкульт РФ #Константин Богомолов
