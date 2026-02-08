Минкульт освободил Богомолова от должности ректора Школы-студии МХАТ

Заслуженного деятеля искусств РФ Константина Богомолова освободили от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

«Освобожден от должности исполняющего обязанности... по собственному желанию. Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», - говорится в заявлении.

Как сообщил в соцсетях сам Богомолов, он лично попросил главу ведомства Ольгу Любимову освободить его от этой должности. Точную причину режиссер не раскрывал.

Назначение заслуженного деятеля искусств РФ произошло 23 января 2026 года. Он возглавил Школу-студию после смерти предыдущего руководителя, Игоря Золотовицкого.

Решение вызвало критику среди части выпускников и студентов Школы-студии МХАТ, которые направили открытое письмо в Минкульт с просьбой пересмотреть кандидатуру. В ответ на это Богомолов отметил, что рассуждения о «своих» и «чужих» - наивные и глупые. По словам режиссера, он встретился с некоторыми педагогами и сотрудниками Школы-студии МХАТ и «не почувствовал ни капли негатива».