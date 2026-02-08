МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минкульт освободил Богомолова от должности ректора Школы-студии МХАТ

Богомолов ушел с поста по собственному желанию.
Глеб Владовский 11-02-2026 18:47
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Заслуженного деятеля искусств РФ Константина Богомолова освободили от должности исполняющего обязанности  ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

«Освобожден от должности исполняющего обязанности... по собственному желанию. Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», - говорится в заявлении.

Как сообщил в соцсетях сам Богомолов, он лично попросил главу ведомства Ольгу Любимову освободить его от этой должности. Точную причину режиссер не раскрывал.

Назначение заслуженного деятеля искусств РФ произошло 23 января 2026 года. Он возглавил Школу-студию после смерти предыдущего руководителя, Игоря Золотовицкого. 

Решение вызвало критику среди части выпускников и студентов Школы-студии МХАТ, которые направили открытое письмо в Минкульт с просьбой пересмотреть кандидатуру. В ответ на это Богомолов отметил, что рассуждения о «своих» и «чужих» - наивные и глупые. По словам режиссера, он встретился с некоторыми педагогами и сотрудниками Школы-студии МХАТ и «не почувствовал ни капли негатива».

#отставка #школа-студия МХАТ #ректор #минкультуры рф #Константин Богомолов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 