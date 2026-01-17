МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МХТ имени Чехова простились с Игорем Золотовицким

Заслуженный артист России будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Игнат Далакян 17-01-2026 13:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве попрощались с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким. Церемония прошла в на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. На ней присутствовали не только родные и близкие актера, но и десятки поклонников его творчества.

Известно, что отпевание состоится в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в 13.00. После этого его похоронят на Троекуровском кладбище.

Игорь Золотовицкий умер 14 января утром в больнице в возрасте 64 лет. Он долгое время боролся с онкологической болезнью.

#прощание #МХТ имени Чехова #игорь золотовицкий
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 