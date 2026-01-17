В МХТ имени Чехова простились с Игорем Золотовицким

В Москве попрощались с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким. Церемония прошла в на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. На ней присутствовали не только родные и близкие актера, но и десятки поклонников его творчества.

Известно, что отпевание состоится в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в 13.00. После этого его похоронят на Троекуровском кладбище.

Игорь Золотовицкий умер 14 января утром в больнице в возрасте 64 лет. Он долгое время боролся с онкологической болезнью.