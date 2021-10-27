Хабенский станет новым худруком МХТ имени Чехова

Актер и режиссер Константин Хабенский сменит советского и российского театрала и профессора Сергея Женовача на его посту художественного руководителя МХТ имени Чехова.

«Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский», - говорится в заявлении Министерства культуры РФ.

В ведомстве отметили, что Женовач принял театр в непростой период и всегда ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные еще до него. За время его работы было выпущено 10 премьер, три из которых подготовлены им лично.

«Сергей Васильевич продолжит руководить Студией театрального искусства и тем самым привнесет еще много полезного в развитие отечественного театра», - добавили в Минкульте.

В ведомстве также выразили уверенность в наличии необходимых качеств и авторитете Хабенского, которые помогут ему объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень.

«Он много лет трудится в МХТ им. А.П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности», - добавили в ведомстве.

Кадровые изменения затронули и МХАТ имени Горького: новым генеральным директором театра назначен Владимир Кехман. Он также продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра. Кехман займется развитием театра и поддержанием взаимоотношений в коллективе.