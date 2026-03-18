МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель Лариджани

Иранский лидер назвал убийц секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани «преступными террористами».
Сергей Дьячкин 18-03-2026 01:02
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования в связи с гибелью секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани и пообещал виновным суровую месть. Об этом сообщили в пресс-службе иранского лидера.

«Безусловно, суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетенных, но храбрых и стойких мучеников святой земли Иран», - заявил президент.

Ранее власти официально подтвердили гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности. Накануне об убийстве Лариджани заявлял глава минобороны Израиля Исраэль Кац. При этом иранское агентство INSA передавало, что вскоре будет опубликовано заявление от секретаря Высшего совета. В соцсети X появилось его заявление. В нем он выражал соболезнования семьям иранских моряков, погибших при ударе ВМС США по фрегату IRIS Dena у побережья Шри-Ланки. В послании говорится, что память о погибших навсегда останется в сердцах иранцев. Секретарь Совбеза также отметил, что их трагическая гибель станет важным элементом укрепления армии Исламской Республики в будущем.

Сообщалось, что удар израильских ВВС был нанесен в ночное время. Начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир говорил, что минувшей ночью были нанесены удары по «важным фигурам» в Иране. Лариджани считался приближенным чиновником к прежнему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Его даже называли одним из его возможных преемников. В июле прошлого года Лариджани посещал Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным. Сообщалось, что он привез главе нашего государства личное послание от Хаменеи.

#Ближний Восток #Израиль #Иран #военный конфликт #президент ирана #Масуд Пезешкиан #Али Лариджани
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 