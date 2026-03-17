В Израиле заявили об убийстве секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани

Убит секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, заявил глава израильского Минобороны Исраэль Кац. Об этом сообщают Al Jazeera и 12-й канал. При этом иранское агентство INSA передает, что вскоре будет опубликовано заявление от Лариджани.

Израильские ВВС нанесли авиаудар в ночное время, рассказал израильский чиновник в местных СМИ. По более ранним словам этого источника, израильская армия ночью провела атаку, но ее исход на тот момент не был известен.

Начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир подтвердил, что минувшей ночью были нанесены удары по «важным фигурам» в Иране. Лариджани считался приближенным чиновником к прежнему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Его даже называли одним из его возможных преемников.

В июле прошлого года Лариджани приезжал в Москву и встречался с Владимиром Путиным. Тогда сообщалось, что он привез российскому лидеру послание от Хаменеи.