МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Израиле заявили об убийстве секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани

Израильские ВВС нанесли авиаудар в ночное время.
Владимир Рубанов 17-03-2026 12:42
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Убит секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, заявил глава израильского Минобороны Исраэль Кац. Об этом сообщают Al Jazeera и 12-й канал. При этом иранское агентство INSA передает, что вскоре будет опубликовано заявление от Лариджани.

Израильские ВВС нанесли авиаудар в ночное время, рассказал израильский чиновник в местных СМИ. По более ранним словам этого источника, израильская армия ночью провела атаку, но ее исход на тот момент не был известен.

Начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир подтвердил, что минувшей ночью были нанесены удары по «важным фигурам» в Иране. Лариджани считался приближенным чиновником к прежнему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Его даже называли одним из его возможных преемников.

В июле прошлого года Лариджани приезжал в Москву и встречался с Владимиром Путиным. Тогда сообщалось, что он привез российскому лидеру послание от Хаменеи.

#авиаудар #Израиль #Иран #ВВС #Исраэль Кац #Али Лариджани
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 