Опубликовано письмо Лариджани на фоне заявлений Израиля о его гибели

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани выразил соболезнования семьям иранских моряков, погибших при ударе ВМС США по фрегату IRIS Dena у побережья Шри-Ланки. Письмо опубликовано в социальной сети X после заявлений в Израиле об устранении Лариджани.

В послании говорится, что память о погибших навсегда останется в сердцах иранцев. Секретарь Совбеза также отметил, что их трагическая гибель станет важным элементом укрепления армии Исламской Республики на будущее.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о гибели Лариджани в результате ночной атаки израильских сил. В Тегеране эту информацию не подтверждали и анонсировали заявление секретаря Совбеза.

До этого заместитель министра иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что новый верховный лидер страны аятолла Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и скоро может выступить с новым обращением к народу. Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что аятолла пострадал от авиаударов и, возможно, получил серьезные увечья. В своем первом обращении к нации новый лидер не появился на экране.