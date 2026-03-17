Опубликовано письмо Лариджани на фоне заявлений Израиля о его гибели

Обращение посвящено памяти погибших моряков с фрегата IRIS Dena.
Владимир Рубанов 17-03-2026 14:18
© Фото: alilarijani_ir, Х

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани выразил соболезнования семьям иранских моряков, погибших при ударе ВМС США по фрегату IRIS Dena у побережья Шри-Ланки. Письмо опубликовано в социальной сети X после заявлений в Израиле об устранении Лариджани.

В послании говорится, что память о погибших навсегда останется в сердцах иранцев. Секретарь Совбеза также отметил, что их трагическая гибель станет важным элементом укрепления армии Исламской Республики на будущее.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о гибели Лариджани в результате ночной атаки израильских сил. В Тегеране эту информацию не подтверждали и анонсировали заявление секретаря Совбеза.

До этого заместитель министра иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что новый верховный лидер страны аятолла Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и скоро может выступить с новым обращением к народу. Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что аятолла пострадал от авиаударов и, возможно, получил серьезные увечья. В своем первом обращении к нации новый лидер не появился на экране.

#Ближний Восток #Израиль #Иран #военный конфликт #Али Лариджани #IRIS Dena
