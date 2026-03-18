Власти Ирана подтвердили гибель секретаря Совбеза Лариджани

Гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани подтвердил его офис. Об этом говорится в официальном заявлении.

Ранее об убийстве Лариджани заявлял глава минобороны Израиля Исраэль Кац. При этом иранское агентство INSA передавало, что вскоре будет опубликовано заявление от секретаря Высшего совета. В соцсети X после заявлений в Израиле об устранении Лариджани появилось его письмо. В нем он выражает соболезнования семьям иранских моряков, погибших при ударе ВМС США по фрегату IRIS Dena у побережья Шри-Ланки. В послании говорится, что память о погибших навсегда останется в сердцах иранцев. Секретарь Совбеза также отметил, что их трагическая гибель станет важным элементом укрепления армии Исламской Республики на будущее.

Сообщалось, что израильские ВВС нанесли авиаудар в ночное время. Начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир подтвердил, что минувшей ночью были нанесены удары по «важным фигурам» в Иране. Лариджани считался приближенным чиновником к прежнему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Его даже называли одним из его возможных преемников. В июле прошлого года Лариджани приезжал в Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным. Тогда сообщалось, что он привез главе государства послание от Хаменеи.