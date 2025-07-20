Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле со старшим советником верховного лидера Ирана Али Лариджани. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани», - сказал Песков.

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе, вокруг иранской ядерной программы.

Российский лидер подчеркнул, что конфликт нужно решать исключительно дипломатическим путем.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их создания. В свою очередь, Тегеран заявил, что выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия, если Вашингтон не ослабит санкционного давления.

До этого США, Франция, Германия и Великобритания дали Ирану 1,5 месяца на заключение сделки. Если по истечении этого срока прогресса в переговорах не будет, то в отношении Ирана будут снова введены санкции 2025 года.