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Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Константин Денисов 2025-07-20 16:40:21
© Фото: Kremlin Poolvia, Global Look Press

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле со старшим советником верховного лидера Ирана Али Лариджани. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани», - сказал Песков.

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе, вокруг иранской ядерной программы.

Российский лидер подчеркнул, что конфликт нужно решать исключительно дипломатическим путем.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их создания. В свою очередь, Тегеран заявил, что выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия, если Вашингтон не ослабит санкционного давления.

До этого США, Франция, Германия и Великобритания дали Ирану 1,5 месяца на заключение сделки. Если по истечении этого срока прогресса в переговорах не будет, то в отношении Ирана будут снова введены санкции 2025 года.

#Кремль #Иран #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Али Хаменеи
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