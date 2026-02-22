NYT: аятолла Хаменеи выбрал трех преемников на случай своего убийства

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подготовил планы на случай, если США решат ликвидировать руководство страны. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на анонимные источники в Тегеране и другие данные.

Хаменеи назначил по четыре преемника для каждого военачальника и политического руководителя, которых он курирует напрямую. Также аятолла поручил руководителям определить до четырех возможных заместителей на случай разрыва связи с верховным лидером или его гибели.

Издание утверждает, что еще в прошлом году Хаменеи определил трех потенциальных преемников на свой пост. Среди них, по данным The New York Times, может быть один из ближайших соратников аятоллы - секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

В последние месяцы Лариджани взял на себя все больше обязанностей, отмечается в статье. Он активно участвовал в подавлении протестов в Иране и вел переговоры с партнерами страны, включая Россию.

Газета, что президент Ирана Масуд Пезешкиан стал менее влиятельным в управлении страной. Он сам признает, что ключевые решения принимает не он, а Лариджани. В то же время последний может не входить в список преемников аятоллы, потому что не является религиозным деятелем.

Издание приводит примеры возросшего влияния Лариджани. Например, недавно Пезешкиан не стал самостоятельно принимать решение о восстановлении интернет-соединения в стране. Он поручил Лариджани рассмотреть этот вопрос. В январе 2026 года глава МИД Ирана передал Пезешкиану информацию о желании спецпосланника США Стива Уиткоффа возобновить контакты с Тегераном. Однако президент Ирана, как сообщили источники, рекомендовал обратиться за разрешением к Лариджани.

Иранская армия активно готовится к возможному конфликту с США. Военные размещают баллистические ракеты в пограничных с Ираком районах и на юге страны. Администрация США изучает возможность устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы, сообщал ранее Axios. У американцев есть и другие варианты действий. Пока никто не знает, к какому склонится президент Дональд Трамп.