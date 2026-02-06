МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Царев: Алексеев находится в коме, врачи сказали, что есть надежда

Олег Царев характеризовал ранение, полученное генерал-лейтенантом, как серьезнейшее.
Тимур Шерзад 06-02-2026 16:21
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

«Звезда» пообщалась с бывшим депутатом Верховной Рады Украины Олегом Царевым, он описал ранения Владимира Алексеева, на которого сегодня было совершено покушение, как серьезнейшие.

«Ему сделали операцию, он в коме, врачи сказали, что есть надежда, потому что серьезнейшие ранения», - сказал собеседник телеканала. 

Также Царев добавил, что генерал-лейтенант Алексеев играл большую роль и занимался очень важными вопросами. Бывший нардеп вспомнил, что под Киевом они с Алексеевым были вместе во время наступления российской группировки войск. Он добавил, что с 2014 года пересекался с генерал-лейтенантом постоянно. 

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что доклады о ходе расследования покушения на Алексеева поступают на стол Путину. Также он пожелал раненому генерал-лейтенанту выжить и выздороветь. 

Напомним, что в октябре 2023 года Царев сам стал объектом украинского покушения. В него, как и в Алексеева сегодня, стреляли несколько раз. К моменту приезда скорой помощи Олег Царев находился без сознания. Тем не менее, к счастью, экс-нардепу удалось выжить.

#покушение #наш эксклюзив #Олег Царев #Владимир Алексеев
