Олег Царев рассказал, что врачи разрешили ему гулять и смотреть новости

По словам политика, камеры видеонаблюдения помогли выйти на след покушавшихся на его жизнь преступников.

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Состояние здоровья экс-депутата Верховной рады Олега Царева, пострадавшего в результате покушения, нормализовалось, врачи разрешили ему гулять и смотреть новости. Об этом политик рассказал в интервью RT.

«Я смог сегодня первый раз выйти на улицу, раньше не выпускали. Получил телефон, посмотрел Telegram-канал, почитал новости, сообщения», - рассказал Царев.

Он пояснил, что внимательно следит за ходом расследования, и отметил, что «очень сильно помогло то, что на работе были камеры, и показания сотрудников».

Ранее сообщалось о задержании координатора покушения на Царева - по данным ФСБ, это житель Ялты, следивший за политиком по заданию СБУ и устроивший схрон с самодельной взрывчаткой.

Напомним, что в Царева стреляли в ночь на 27 октября, он потерял много крови и находится в реанимации под охраной ФСБ.