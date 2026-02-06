МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Москве пытались застрелить генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева

По факту покушения на убийство генерала Минобороны России возбуждено уголовное дело.
Тимур Шерзад 06-02-2026 10:34
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Следственный комитет России сообщает о попытке убийства генерал-лейтенанта МО РФ Владимира Алексеева. Неизвестный стрелял в него на северо-западе Москвы. 

Это произошло сегодня, 6 февраля, в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе. Неустановленное лицо выстрелило в генерал-лейтенанта несколько раз и скрылось с места происшествия. Уточняется, что Алексеева госпитализировали в одну из столичных больниц. 

Сейчас следователи и криминалисты московского СК работают на месте происшествия. Допрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер наблюдения. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление причастных к совершению преступления. 

Отмечено, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) по факту покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева на северо-западе Москвы.

#Москва #в стране и мире #покушение #СК РФ #Владимир Алексеев
