«Дважды стреляли»: информацию о покушении на Олега Царева подтвердили его родные
Сообщается, что бывший украинский политик лежал без сознания к моменту приезда кареты скорой помощи.
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
Информацию о покушении на бывшего украинского депутата Олега Царева подтвердили его родные. Об этом говорится в его Telegram-канале.
«Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли», - говорится в сообщении.
На текущий момент информации о злоумышленнике нет, работают сотрудники силовых спецслужб. Также отмечается, что на момент прибытия скорой помощи экс-депутат Рады был без сознания с большой кровопотерей.
В заявлении говорится, что информации о состоянии здоровья Олега Царева на данный момент времени не имеется.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что экс-депутат Рады Олег Царев находится в тяжелом состоянии. На бывшего украинского политика было совершено покушение.