«Дважды стреляли»: информацию о покушении на Олега Царева подтвердили его родные

Сообщается, что бывший украинский политик лежал без сознания к моменту приезда кареты скорой помощи.

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Информацию о покушении на бывшего украинского депутата Олега Царева подтвердили его родные. Об этом говорится в его Telegram-канале.

«Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли», - говорится в сообщении.

На текущий момент информации о злоумышленнике нет, работают сотрудники силовых спецслужб. Также отмечается, что на момент прибытия скорой помощи экс-депутат Рады был без сознания с большой кровопотерей.

В заявлении говорится, что информации о состоянии здоровья Олега Царева на данный момент времени не имеется.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что экс-депутат Рады Олег Царев находится в тяжелом состоянии. На бывшего украинского политика было совершено покушение.