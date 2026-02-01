МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кремль: Путин получает доклады по расследованию покушения на Алексеева

Дмитрий Песков пожелал выздоровления раненому генерал-лейтенанту Алексееву.
Тимур Шерзад 06-02-2026 12:47
© Фото: Минобороны России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает доклады касательно расследования покушения на генерал-лейтенанта Алексеева.

«Разумеется, докладывают главе государства», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. 

Помимо этого, Дмитрий Песков пожелал Владимиру Алексееву выжить и выздороветь, выразив надежду, что так все и произойдет. 

Напомним, о том, что сегодня в Москве пытались застрелить генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, сообщили в Следственном комитете. Неизвестный стрелял в него в жилом доме, который располагается на Волоколамском шоссе, и скрылся.

Его личность устанавливается - сейчас допрашиваются очевидцы, а также изучаются записи с камер наблюдения. При этом расследование уголовного дела, возбужденного в связи с покушением, взяла под контроль прокуратура Москвы.

