Кремль: Путин получает доклады по расследованию покушения на Алексеева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает доклады касательно расследования покушения на генерал-лейтенанта Алексеева.

«Разумеется, докладывают главе государства», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Помимо этого, Дмитрий Песков пожелал Владимиру Алексееву выжить и выздороветь, выразив надежду, что так все и произойдет.

Напомним, о том, что сегодня в Москве пытались застрелить генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, сообщили в Следственном комитете. Неизвестный стрелял в него в жилом доме, который располагается на Волоколамском шоссе, и скрылся.

Его личность устанавливается - сейчас допрашиваются очевидцы, а также изучаются записи с камер наблюдения. При этом расследование уголовного дела, возбужденного в связи с покушением, взяла под контроль прокуратура Москвы.