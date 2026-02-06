Опубликованы кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

«Звезда» публикует кадры с места покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Оно произошло на северо-западе столицы, по адресу Волоколамское шоссе, дом 24.

Изначально о покушении сообщил Следственный комитет России. Все произошло сегодня, 6 февраля, на территории жилого дома. Неустановленное лицо стреляло в генерал-лейтенанта несколько раз и скрылось. Владимир Алексеев госпитализирован в одной из больниц города Москвы.

Расследование возбужденного уголовного дела взяла под контроль столичная прокуратура. Напомним, дела на данный момент возбуждены о покушении на убийство, а также о незаконном обороте огнестрельного оружия.

Прокуратура сообщила, что на месте работа правоохранительных органов координируется прокурором Северо-Западного административного округа Максимом Киселевым. Идет установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц. В Следственном комитете отметили, что криминалисты и следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.