МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пекин раскритиковал военную операцию США в Венесуэле

Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что безопасность и суверенитет всех стран должны в полной мере обеспечиваться международным правом.
Ян Брацкий 05-01-2026 07:31
© Фото: Vernon Yuen, Keystone Press Agency, Globallookpress

Ни одно государство в мире не может брать на себя роль международного полицейского и судьи. Так события в Венесуэле прокомментировал министр иностранных дел Китая Ван И. По его мнению, ситуация в мире становится все более сложной и нестабильной, а события в Венесуэле привлекли значительное внимание международного сообщества. Ван И также подчеркнул, что безопасность и суверенитет всех стран должны в полной мере обеспечиваться международным правом.

«Мы последовательно выступаем против применения или угрозы применения силы в международных отношениях и против навязывания воли одной страны другой», - приводит слова министра сайт МИД КНР.

Напомним, 3 января армия США нанесла массированный удар по Венесуэле. Целями американцев стали военные объекты Боливарианской республики. Взрывы звучали в Каракасе, на военной базе Форт-Тиуна, авиабазе Ла-Карлота и в порту Ла-Гуайра. Позже стало известно, что американский спецназ похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. Им предстоит предстать перед судом по обвинению в «наркоторговле».

Операция США вызвала критику со стороны многих стран, включая Россию. Москва выразила солидарность с народном Венесуэлы, призвала немедленно освободить Мадуро и его супругу, а также подчеркнула, что действия Белого дома нарушают международное право.

Каракас запросил срочное заседание Совета безопасности ООН. В настоящее время обязанности президента страны исполняет Дельси Родригес, она уже обратилась к Трампу с призывом о мире.

#Китай #сша #венесуэла #мид #мадуро #ван и
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 