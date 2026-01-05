Пекин раскритиковал военную операцию США в Венесуэле

Ни одно государство в мире не может брать на себя роль международного полицейского и судьи. Так события в Венесуэле прокомментировал министр иностранных дел Китая Ван И. По его мнению, ситуация в мире становится все более сложной и нестабильной, а события в Венесуэле привлекли значительное внимание международного сообщества. Ван И также подчеркнул, что безопасность и суверенитет всех стран должны в полной мере обеспечиваться международным правом.

«Мы последовательно выступаем против применения или угрозы применения силы в международных отношениях и против навязывания воли одной страны другой», - приводит слова министра сайт МИД КНР.

Напомним, 3 января армия США нанесла массированный удар по Венесуэле. Целями американцев стали военные объекты Боливарианской республики. Взрывы звучали в Каракасе, на военной базе Форт-Тиуна, авиабазе Ла-Карлота и в порту Ла-Гуайра. Позже стало известно, что американский спецназ похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. Им предстоит предстать перед судом по обвинению в «наркоторговле».

Операция США вызвала критику со стороны многих стран, включая Россию. Москва выразила солидарность с народном Венесуэлы, призвала немедленно освободить Мадуро и его супругу, а также подчеркнула, что действия Белого дома нарушают международное право.

Каракас запросил срочное заседание Совета безопасности ООН. В настоящее время обязанности президента страны исполняет Дельси Родригес, она уже обратилась к Трампу с призывом о мире.