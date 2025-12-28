МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что с Родригес может произойти что-то «хуже, чем с Мадуро»

Президент США пригрозил исполняющей обязанности президента Венесуэлы.
Дарья Ситникова 05-01-2026 07:18
© Фото: Wei Neiruilaquanguodaibiaodahui, XinHua, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес может произойти ситуация хуже, чем с похищенным в ходе американской операции венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Об этом он заявил журналистам.

«Я не должен вам это говорить. Просто скажу, что она столкнется с ситуацией, возможно, хуже, чем у Мадуро», - заключил президент США.

Журналисты попросили объяснить его слова о том, что если действия Родригес не устроят Соединенные Штаты, то ее судьба будет схожа с той, что ждала Мадуро. Возможно, даже хуже.

Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента страны Делси Родригес исполнять обязанности главы государства после захвата Мадуро. Она призвала местное население оказывать всяческое содействие вооруженным силам. Военную операцию США в Каракасе Родригес назвала «актом агрессии под надуманными предлогами» и потребовала от США немедленно освободить захваченного президента Мадуро, который является единственным законным лидером.

Кроме этого, она обратилась к Трампу с призывом о мире. С ее слов, народы стран Латинской Америки и регион в целом заслуживают мира и диалога, а не войны. Она добавила, что Венесуэла - это та страна, в которую она верит и которой посвятила свою жизнь.

#в стране и мире #сша #Трамп #венесуэла #мадуро #Родригес
